The Championships Wimbledon, le sfide decisive in diretta esclusiva su Sky e su NOW

“THE CHAMPIONSHIPS” Da domani a domenica le sfide decisive in DIRETTA ESCLUSIVA su Sky e su NOW La semifinale SINNER vs DJOKOVIC domani, venerdì 14 luglio, dalle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e NOW A seguire la seconda semifinale, ALCARAZ vs MEDVEDEV Domani e domenica in studio anche BORIS BECKER tre volte campione di Wimbledon ed ex numero 1 del mondo Sabato pomeriggio dalle 14.45 la finale femminile Domenica pomeriggio dalle 14.30 la finale maschile Milano, 13 luglio 2023. E’ il più famoso, prestigioso e importante evento tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione. E’ Wimbledon, da seguire nelle sue fasi decisive in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mancano poche partite per decretare il campione e la campionessa della 136esima edizione del torneo che il mondo conosce come The Championships. Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova Novak Djokovic, che cerca l’accesso a una finale che gli darebbe l’opportunità di centrare l’ottavo trionfo sull’erba inglese. Su Sky Sport 24, Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW lo studio prepartita inizia alle 14, con Eleonora Cottarelli e, in collegamento da Londra, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi. Dalle 14.30 la semifinale, che sarà commentata da Elena Pero e Paolo Bertolucci, live su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e NOW. Al termine le analisi in studio, cui si aggiunge un ospite straordinario: Boris Becker, tre volte campione di Wimbledon ed ex numero 1 del mondo. A seguire, la seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, con la telecronaca di Luca Boschetto ed Ivan Ljubicic. Chiuderà la giornata lo “Studio Wimbledon” con Cottarelli, Becker, Ljubicic, Lorenzi e Meloccaro. Sabato è in programma la finale femminile, in diretta dalle 14.45 su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con studi pre e post. Domenica la finale maschile, in diretta dalle 14.30 su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e NOW con studi pre e post che vedranno ancora la presenza di Boris Becker. Interviste, commenti, notizie, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche su Sky Sport 24.