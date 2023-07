La Ruota del Tempo: trailer della seconda stagione

Prime Video via Cinefilos.it ha svelato oggi il primo trailer della seconda stagione della serie fantasy di successo La Ruota del Tempo . Questo trailer esclusivo mostra gli amati personaggi della serie alle prese con la minaccia mortale della crescente oscurità e fornisce un’anteprima su nuovi personaggi amati dai fan della saga letteraria, come Elayne Trakand, Aviendha e Lady Suroth . Nel trailer sono inclusi anche adrenaliniche battaglie e easter egg che contengono oltre due minuti di scene sinora inedite.

Il lancio del trailer segna il ritorno dei #WOTWednesdays, che prevedono il rilascio settimanale di materiali e news dedicati alla seconda stagione della serie, fino al debutto il 1° settembre.

La seconda stagione de La Ruota del Tempo è basata sul secondo romanzo dell’epica saga letteraria di Robert Jordan intitolato La grande caccia, contiene elementi del terzo romanzo, Il drago rinato, ed è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia. La serie è interpretata da Rosamund Pike (L’amore bugiardo - Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

La Ruota del Tempo è basata sui romanzi best-seller di Robert Jordan ed è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. La seconda stagione sarà disponibile in esclusiva dal 1° settembre su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La Ruota del Tempo è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios.