Cannavaro e Bagnaia, campioni del mondo in uno spot

Da domani on air lo spot dedicato all’offerta TIMVISION CALCIO E SPORT con protagonisti Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro, due campioni del mondo che rappresentano l’eccellenza italiana e la passione per lo sport. TIMVISION CALCIO E SPORT è l’offerta di TIM per vedere in streaming il meglio dell’intrattenimento con TimVision e del calcio nazionale e internazionale: la Serie A TIM di DAZN, le 104 partite della UEFA Champions League di Infinity+, insieme discovery+ Sport. Un unico pacchetto di contenuti, fino al 31 agosto offerto da TIM, da settembre a 19,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 a 29,99 euro al mese. L’offerta è attivabile fino al 7 agosto nei negozi TIM, chiamando il 187 e su www.tim.it.