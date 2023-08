L'estate nei tuoi occhi avrà una terza stagione

La terza stagione della serie Original sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. "Siamo stati felici di vedere la passione con cui i fan hanno accolto L'estate nei tuoi occhi, rendendo i venerdì d'estate un fenomeno di intrattenimento", dice Vernon Sanders, Head of television, Amazon ed MGM Studios. "Questa serie affascinante e profondamente coinvolgente ha mostrato l'ampiezza della nostra base di clienti, attraendo i più giovani e diversificando così gli spettatori. Jenny Han è una narratrice di talento, ed i suoi fan hanno chiesto a gran voce il terzo capitolo di questa storia. Siamo entusiasti oggi di condividere questa notizia, aspetteranno l’Estate con ancora più attesa. Grazie a Jenny, Sarah Kucserka, e Karen Rosenfelt e ai nostri amici di wiip per il loro notevole lavoro e collaborazione”.

A questa terza stagione è stato dato il via libera ufficiale prima degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. La produzione della terza stagione non inizierà fino a quando le trattative con i sindacati non saranno state risolte. Al timone della terza stagione de?L'estate?nei?tuoi?occhi?troviamo le?showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.