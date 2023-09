I motori guidano gli ascolti della super domenica di sport di Sky

Sempre ieri, la gara della MotoGP in Spagna, in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ha ottenuto un ascolto medio di 593 mila spettatori, in crescita rispetto alla stessa gara di un anno fa, con 1 milione 221 mila spettatori unici e il 5,1% di share. In 105 mila per la gara della Moto3, mentre gli spettatori medi della Moto2 sono stati 167 mila. La gara della top class, in differita dalle 21.30 su TV8, ha raccolto 623 mila spettatori medi, con il 4% di share e 1 milione 373 mila spettatori unici.