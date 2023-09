Arriva "Stanga in the Sky": i social incontrano la tv con Mattia Stanga

Una collaborazione crossmediale, a cavallo tra social e televisione, capace di unire due mondi e due pubblici: arriva “Stanga in the Sky”, l’ingresso nella famiglia Sky per la star dei social Mattia Stanga, format realizzato da Straeasy e prodotto da Streamland, business unit di One Shot Group. “Stanga in the Sky” è una nuova iniziativa che a partire dal 12 settembre vivrà sia sui canali in onda che sulle piattaforme social, un format digitale inedito, ricco di sorprese e risate, caratterizzato da numerosi contenuti per i social tra i quali “pillole” video di breve durata che verranno trasmesse sui canali tv Sky e sui canali social sia di Sky che di Mattia. “Stanga in the Sky” punta ad unire due pubblici e due linguaggi, rivolgendosi in particolare a un pubblico più giovane - ad esempio quello, sfaccettato e per Sky importante, dei millennials - attraverso contenuti in sintonia con le loro aspettative e i loro interessi.