Netflix rinnova per una seconda stagione ONE PIECE

ONE PIECE, il fenomeno culturale accolto in tutto il mondo, continuerà a navigare l’alto mare dell’avventura alla ricerca del tesoro! Il creatore e illustratore di ONE PIECE, Eiichiro Oda, ha oggi confermato che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione con questo video speciale via lumacofono. L’adattamento live action tornerà con nuove avventure dal vasto universo di ONE PIECE. Il numero degli episodi e i dettagli della storia saranno rilasciati in un secondo momento.