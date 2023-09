Sky celebra i suoi 20 anni con tre giorni di incontri e musica

MILANO – Sky celebra i suoi primi 20 anni in Italia. E per l’occasione il 2, 3 e 4 ottobre a Roma, trasformerà il magnifico sito archeologico del Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano in uno studio televisivo d’eccezione. Appuntamento con una serie di incontri che faranno il punto sull’industria creativa nazionale e internazionale, provando a immaginare i futuri scenari possibili del settore e non solo. Ma sarà anche un’occasione per ripercorrere come Sky abbia contribuito in vent’anni allo sviluppo del settore dell’audiovisivo e della creatività, con un impegno che, ancora oggi, è quello di innovare e di sperimentare nuovi linguaggi, nuovi talenti e nuove tecnologie, avendo lo sguardo sempre rivolto al futuro. Al centro dei numerosi panel anche i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, come mai avvenuto prima, stanno ridisegnando rapidamente la nostra società. Per festeggiare la ricorrenza molti volti noti dello spettacolo, dello sport e della cultura, si racconteranno in prima persona. La serata iniziale e quella di chiusura saranno arricchite, infine, dalla presenza di artisti musicali che, nella cornice di un complesso monumentale unico al mondo, si concederanno al pubblico oltre le proprie canzoni, in un mix di parole e musica.