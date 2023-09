MTV Cribs Italia, l'Inter sarà la protagonista assoluta: i dettagli

MTV Cribs Italia è tornato! Ed è pronto a farci scoprire qualcosa in più della vita e della quotidianità dei nostri VIP preferiti, ma non solo dentro le mura di casa. La terza stagione MTV Cribs Italia, infatti, ci accompagnerà alla scoperta dei luoghi del cuore dello star system italiano. Nel primo doppio episodio della nuova stagione di MTV Cribs Italia in onda in onda il 24 settembre alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+), avremo l'opportunità di scoprire il cuore pulsante dell'FC Internazionale Milano, l’Inter HQ. A seguire, J-Ax, insieme ad alcuni ospiti d’eccezione, apre le porte del suo studio di registrazione, dove la magia della sua musica si compie. Con Cribs avremo un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte dell’Inter HQ: un gioiello di architettura moderna che occupa gli ultimi cinque piani dell'edificio The Corner nel cuore dell'area di Porta Nuova, il distretto dell’innovazione di Milano. Insieme ad un protagonista d'eccezione, Fabio Galante, ex calciatore di successo e ora parte dell'Inter in veste di Legend, esploreremo la sede del pluripremiato Club milanese. Un viaggio emozionante alla scoperta del passato e del presente di una delle più famose squadre di calcio a livello mondiale. Dopo averci mostrato il palmarès dell’Inter, conservato nella scenografica Trophy Room, e l’Inter Cafè, dove i dipendenti possono incontrarsi e concedersi una pausa, Fabio Galante ci mostrerà tutti gli spazi che compongono questo innovativo quartier generale: ci aspettano le meeting room dedicate alle nazioni dei giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra e la terrazza panoramica che domina su tutta Milano. A seguire visiteremo uno dei templi della musica italiana: Willy l’Orbo studio, lo studio di registrazione di J-Ax, pioniere del rap nel nostro Paese. In questa avventura unica, J-Ax si unirà a DJ Jad degli Articolo 31, Grido dei Gemelli Diversi e al noto polistrumentista e YouTuber Mark The Hammer, per svelarci i segreti del suo studio di registrazione. Scopriremo insieme a loro gli angoli più nascosti di questo luogo dove la musica prende vita, ascolteremo le affascinanti storie dell’artista e delle sue collaborazioni leggendarie. Grande appassionato di videogame, J-Ax, accanto alle consolle più moderne, custodisce gelosamente un esemplare di Commodore 64 e un cabinato arcade, da lui stesso progettato e realizzato, ricco di citazioni ed ester eggs per i suoi fan. Superata la parte più tecnica dello studio, al quale si accede attraverso una porta con lettura delle impronte digitali visiteremo un corridoio pieno di dischi di platino e di cimeli della carriera del rapper e incontreremo il suo fratello musicale DJ Jad per svelare i segreti dell’origine dei mitici Articolo 31. I protagonisti del prossimo imperdibile doppio episodio di MTV Cribs, in onda il 1° ottobre dalle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+), saranno Rocco Siffredi, la leggenda del porno italiano, insieme al figlio Leonardo Tano ed Elena Pietrini, una delle giovani promesse del volley femminile italiano e tra le protagoniste della fantastica vittoria in Nations League dell’Italia. Ma non finisce qui! La terza stagione di MTV Cribs Italia sarà anche sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate. Come MTV Cribs Challenge, una vera e propria sfida dove giocheremo con le star di ogni puntata per vedere quanto conoscono bene la loro casa e cosa c'è dentro, e magari scoprire qualche segreto su di loro. MTV Cribs è un programma cult del brand di Paramount, che dal suo debutto nel 2000 ha coinvolto personalità internazionali come 50 Cent, Usher, Snoop Dogg, Missy Elliott e Kim Kardashian, che hanno reso lo show famoso, amato e seguito a livello mondiale. In Italia sono andate in onda in prima tv assoluta anche due edizioni di MTV Cribs International e MTV Cribs (U.S.), dove tantissime celebrities internazionali hanno aperto le porte delle loro lussuose e stravaganti case. MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me. Segui MTV Italia online su mtv.it, Per aggiornamenti, segui @MTVItalia su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube commenta con l’hashtag #MTVCribs e #MTVCribsItalia. A Sky Media, concessionaria del Gruppo Sky Italia, è affidata la raccolta pubblicitaria di MTV e di tutti i canali Paramount in Italia.