The Masters anche nel 2024 su Sky e Now

La leggenda continua, e sarà in diretta anche nel 2024 su Sky e in streaming su NOW: anche il prossimo anno il Masters, l’unico dei 4 Major maschili che si disputa ogni anno sullo stesso percorso, l’Augusta National Golf Club in Georgia (USA), sarà trasmesso live su Sky Sport Golf. L’appassionante inseguimento alla “Green Jacket”, la giacca verde che spetta di diritto al campione del Masters, riparte dal trionfo del 2023 del basco Jon Rahm, il quarto spagnolo della storia a imporsi all’Augusta National. Tutti i migliori golfisti del mondo vorranno sollevare l’ambito trofeo che raffigura l’Augusta National Clubhouse e si sfideranno sui campi di uno dei club più famosi d’America da giovedì 11 a domenica 14 aprile 2024.



Il grande golf è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Al 206 del telecomando Sky e in streaming su NOW, ecco il canale interamente dedicato: Sky Sport Golf. Più di 35 tornei live a stagione: oltre a tutti i Major, il Masters, il PGA Championship, lo US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, tra cui l’Open d’Italia.



In questi giorni i riflettori di Sky Sport Golf sono puntati sull’attesa Ryder Cup 2023. La tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, che ogni due anni vede il confronto tra 24 dei migliori campioni del golf e che per la prima volta si svolge in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma, si può seguire per intero su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Golf sta dedicando oltre 50 ore di copertura in diretta dell’evento, con studi e approfondimenti prima, durante e al termine delle giornate di gioco. Su Sky Sport 24, ogni sera alle 20, la striscia “L’Originale – Speciale Ryder Cup” racconta, analizza e commenta il torneo con ospiti in studio e dal Marco Simone Golf & Country Club.