Caso Fedez alle Belve, Tapiro d'Oro alla Fagnani: il motivo

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro alla conduttrice di Belve Francesca Fagnani, dopo che la Rai le ha vietato di invitare Fedez nel suo programma, tentando di “spuntare le unghie alla belva”. «C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo», dichiara Fagnani all’inviato di Striscia. E quando Staffelli le chiede cosa succederà se, in futuro, la Rai dovesse ancora intervenire con questo filtro sulla sua trasmissione, la giornalista, e compagna del direttore del tg La7 ed editore di Open Enrico Mentana, risponde: «Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla». Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).