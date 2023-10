Compagni di Viaggio: trailer della nuova serie in arrivo su Paramount+

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale dell'attesissima serie Compagni di Viaggio,l'epica storia d'amore e thriller politico guidata da Matt Bomer (The Normal Heart, The Boys in the Band) e Jonathan Bailey (Bridgerton). Creata dal candidato all'Oscar Ron Nyswaner (Philadelphia, HOMELAND), la serie in otto episodi debutterà in Italia il 28 ottobre, subito dopo gli Stati Uniti e il Canada, oltre che nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Corea del Sud, Italia, Germania, Svizzera e Austria.