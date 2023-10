Prime Video svela una clip inedita della serie heist Everybody Loves Diamonds

Prime Video via Cinefilos.it svela una clip inedita della serie heist Everybody Loves Diamonds, la nuova serie heist interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Kahn.

In queste esclusive immagini Leonardo Notarbartolo, interpretato da Kim Rossi Stuart, fatica a riconoscere il valore dei diamanti. Nell'impresa sarà aiutato da un maestro d’eccezione, l'esperto diamantaio Levi (Elia Schilton), che con severità e un tocco di cattiveria farà il possibile per introdurlo nel mondo del World Diamond Center. La nuova serie Original italiana dal 13 ottobre in esclusiva su Prime Video.

Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi. La serie Original italiana è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, e sarà disponibile dal prossimo 13 ottobre in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.