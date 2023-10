Daredevil: born again, stravolgimenti creativi in vista

Con meno della metà degli episodi già girati prima dell’inizio dello sciopero del SAG-AFTRA, la Marvel ha anche congedato i registi per i restanti episodi della stagione. Daredevil: Born Again non è ancora in grado di tornare alla produzione effettiva, poiché gli attori rimangono in sciopero, sebbene siano attualmente in trattative con gli studi per tornare al lavoro. La Writers Guild of America ha recentemente raggiunto un nuovo accordo con gli studios che ha posto fine allo sciopero, con il 99% dei membri della gilda che ha votato per approvare l'accordo all'inizio di questa settimana.

Charlie Cox tornerà nei panni di Matt Murdock, alias Daredevil, nella nuova serie insieme a Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson “Kingpin” Fisk. I due avevano già recitato insieme nella serie Marvel-Netflix Daredevil dal 2015 al 2018.