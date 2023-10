La collezione maledetta: trailer della serie d'avventura

Ecco il trailer di La collezione maledetta la nuova serie animata di DreamWorks Animation dedicata ai bambini, in arrivo il 27 ottobre su Apple TV+, giusto in tempo per festeggiare Halloween!



Quando una maledizione di famiglia che dura da generazioni trasforma Alex Vanderhouven in pietra, tocca ai suoi due figli, Pandora e Russ, e a sua moglie Sky restituire gli antichi reperti rubati dai loro antenati per riuscire a spezzarla per sempre.