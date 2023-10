l Natale di Hannah Waddingham, lo speciale di Natale di Apple TV+

Apple TV+ ha svelato le prime immagini dell'attesissimo speciale natalizio Il Natale di Hannah Waddingham, in arrivo il 22 novembre. Nell'evento musicale l'attrice vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebrerà le feste accogliendo tante guest star per una serata stravagante al London Coliseum. Lo speciale è stato registrato dal vivo alla presenza del pubblico e presto gli spettatori di tutto il mondo potranno unirsi a lei per celebrare il suo periodo preferito dell'anno su Apple TV+ guardandola esibirsi nei classici natalizi, accompagnata da una spettacolare big band.



Il Natale di Hannah Waddingham è prodotto da Done + Dusted (La Bella e la Bestia: 30° Anniversario, "A Legendary Christmas with John and Chrissy", "La Sirenetta Live!", le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Londra), lo stesso team dello speciale di successo di Apple TV+ "Il Natale di Mariah: la magia continua". I produttori esecutivi sono la stessa Waddingham, Katy Mullan, Moira Ross, Raj Kapoor e Nick Todisco. Lo speciale natalizio è diretto dal vincitore del premio BAFTA Hamish Hamilton (cerimonie di apertura e chiusura degli Oscar, dei Grammy, del Super Bowl halftime show e delle Olimpiadi di Londra).



