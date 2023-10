Rakuten TV annuncia l'arrivo di Bojan, Dietro il Sorriso

Rakuten TV lancia Bojan, Dietro il Sorriso , un documentario che racconta nel dettaglio la carriera dell’attaccante catalano Bojan Krki?, evidenziando tutte le difficoltà vissute da uno dei più grandi talenti dell’FC Barcelona. Sarà disponibile sulla piattaforma in 42 paesi a partire dal 3 novembre . Il documentario, che sottolinea costantemente l’importanza della salute mentale nella carriera del calciatore di Linyola, inizia con una conversazione tra Bojan Krki? e il Dottor Monseny, lo psicanalista che lo ha curato nei momenti più difficili all’FC Barcelona. Il colloquio con il dottore funge da filo conduttore per tutta la trama del film.

La prima parte del film ripercorre la carriera di Bojan Krki? nelle giovanili dell’FC Barcelona e il suo debutto in prima squadra. Un periodo in cui si distingue come capocannoniere di tutta la storia de La Masia ma segnato anche da un difficile inizio in uno spogliatoio pieno di grandi nomi e di momenti complicati. Nonostante le lotte psicologiche e gli attacchi d’ansia, Bojan mostra un rendimento eccezionale sul campo, segnando 12 gol nella sua prima stagione, condividendo la prima linea con Thierry Henry, Ronaldinho o Samuel Eto’o.



Il documentario affronta nel dettaglio la controversia sulla decisione di Bojan di non unirsi alla nazionale spagnola per Euro 2008, dando priorità alla sua salute mentale. Questo episodio, fondamentale per la sua carriera, viene approfondito attraverso la testimonianza cruciale della madre, che chiarisce le ragioni di questa scelta decisiva. Contrariamente alla versione ufficiale, che parlava di gastroenterite, viene svelato il vero motivo, scatenando una polemica mediatica.



In quest’altra parte del documentario viene esplorata la seconda fase di Bojan all’FC Barcelona, che coincide con l’arrivo di Pep Guardiola in prima squadra, una fase in cui Bojan inizia a perdere importanza all’interno del team. Un momento cruciale arriva in occasione delle finali di Champions League a Roma e Wembley, dove il catalano gioca appena un minuto.



Di fronte a questa situazione, Bojan sceglie di lasciare il club della sua vita, l’FC Barcelona. Questo processo è doloroso ma gli permette di esplorare nuovi orizzonti e di ritrovare il suo senso di appartenenza in squadre come Stoke City, Roma, Ajax, Milan, Mainz, Alaves, Montreal e Vissel Kobe.



Successivamente, Bojan torna al Barcellona, al Camp Nou, per ritirarsi e compiere il suo gesto d’addio. Questa esperienza lo trasforma in un Bojan molto più saggio e maturo, che guarda al futuro con speranza e determinazione.



Testimonianze e interviste sono parti fondamentali del documentario di Bojan. Appaiono star del calcio, familiari e amici che condividono la loro esperienza e il loro sostegno nei momenti più difficili della vita dell’attaccante:

- Joan Laporta - L’attuale presidente dell’FC Barcelona spiega l’arrivo di Bojan in prima squadra, il suo impatto come giovane prodigio e le aspettative generate.



- Andrés Iniesta - Compagno di squadra di Bojan all’FC Barcelona e al Vissel Kobe. Con 39 titoli conquistati, tra cui una Coppa del Mondo, anche Iniesta ha affrontato problemi di ansia e di salute mentale, fornendo un’ulteriore prospettiva su questa sfida. È stato un sostegno fondamentale per Bojan nei momenti difficili. In Giappone, le loro strade si sono incrociate di nuovo ed oggi hanno un forte legame.



- Gerard Piqué - Compagno di squadra e punto di riferimento all’FC Barcelona, nonché amico intimo di Bojan. Ci parlerà dell’arrivo di Bojan in prima squadra e di come si è adattato da ragazzo in uno spogliatoio di alto livello.



- Frank Rijkaard - Allenatore dell’FC Barcelona tra il 2003 e il 2008. Ha scommesso su Bojan, facendolo debuttare all’età di 16 anni. Racconta il suo ruolo chiave nell’inizio della carriera di Bojan.



- Zlatan Ibrahimovic - Giocatore con lo stesso ruolo di Bojan nel Barcellona. Inizialmente titolare, Bojan lo ha relegato in panchina. Nonostante ciò, i due hanno mantenuto uno stretto rapporto e un apprezzamento reciproco. L’attaccante svedese contrappone i loro ruoli e le loro personalità in squadra.



- Thierry Henry - Compagno di squadra di Bojan all’FC Barcelona, ha sostenuto il giovane di Linyola nello spogliatoio. Thierry Henry è arrivato al Barça come una star dopo aver primeggiato in Inghilterra e nella nazionale francese. È stato come un fratello maggiore per Bojan, proteggendolo. Henry ci offrirà una prospettiva su come Bojan si è adattato alla prima squadra a 16 anni, sulle difficoltà che ha incontrato e su come lo spogliatoio ha gestito l’arrivo di un prodigio.



- Txiki Beguiristáin - Direttore sportivo fondamentale per l’impegno verso Bojan durante la sua fase formativa al Barcellona, rifiutando offerte milionarie da altri club stranieri. Il suo è un ruolo chiave per capire l’arrivo di Bojan in prima squadra.



- Dottor Josep Monseny - Lo psicanalista di fiducia di Bojan Krki?. Attraverso una seduta di psicoanalisi con lui, Bojan ripercorrerà i momenti più difficili e decisivi della sua carriera sportiva.



- Bojan Krki? e Maria Lluïsa Pérez - Il padre e la madre di Bojan Krki? Pérez lo hanno sempre sostenuto nella sua carriera sportiva. Condividono con noi come hanno vissuto i momenti decisivi dal loro punto di vista, le lotte, i cambiamenti di vita e le sofferenze nel corso di molti anni. Le loro storie sono essenziali per capire Bojan Krki?.



- Pau Clavero - È responsabile del fatto che Nike abbia ingaggiato Bojan Krki? da bambino, offrendogli un contratto di sponsorizzazione. Questo aiuterà a capire la portata e l’etichetta di futura star che gli fu data all’epoca.



- David Biosca - Amico d’infanzia di Bojan Krki?. Lo ha accompagnato nel suo trasferimento allo Stoke City in Inghilterra. Insieme ai suoi genitori, è una delle persone che conoscono meglio Bojan, mostrandoci più da vicino la sua personalità.



- Albert Om - Giornalista che ha realizzato la prima intervista con Bojan dopo il suo addio all’FC Barcelona. Ha segnato una tappa fondamentale affrontando temi come la sua partenza e le sue sfide. Albert Om fornisce così una prospettiva esterna su Bojan, sia come persona che come calciatore.



- Roger Saperas (RAC1), Sique Rodríguez (SER), Jaume Marcet (Barça TV) e Iván San Antonio (Sport) - Giornalisti sportivi che contestualizzeranno la figura di Bojan Krki? nel suo periodo all’FC Barcelona, dalle giovanili fino alla sua partenza dal club.



Il documentario è diretto da Oriol Bosch e prodotto dalla società di produzione audiovisiva NSN (Never Say Never). La produzione si è svolta in città fondamentali per la carriera del giocatore, come Barcellona, Linyola, Londra, Amsterdam, Milano e in Giappone. In questa nuova anteprima, Rakuten TV fa uso come sempre dei suoi contenuti Originali per trasmettere, attraverso storie coinvolgenti, i valori fondamentali del brand - in questo caso la salute mentale, che sarà un asse importante all’interno della sua strategia di Diversity, Equity & Inclusion.