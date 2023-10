Alba Parietti e Tinto Brass: la gaffe e il retroscena in tv a Belve

Un divertente siparietto è andato in scena durante l'ultima puntata di Belve, il programma Rai condotto da Francesca Fagnani. Ospite della trasmissione è stata Alba Partietti che ha snocciolato tanti retroscena sulla propria carriera e qualcuno sulla sua sfera personale senza risparmiare qualche scivolone involontario. Argomento di discussione il regista Tinto Brass e il filosofo e saggista tedesco Friedrich Nietzsche : "Tinto è stato un meraviglioso regista, se mi chiede i titoli li so". La Fagnani passa poi a chiederle della sua passione per Nietzsche e la Parietti non si tira indietro: "Conosco tutti i suoi aforismi, sono un'avida lettrice dei suoi libri". "Mi dica il titolo di un libro che le è piaciuto", le chiede la conduttrice.

La gaffe della Parietti sui titoli di Nietzsche

Ed è lì che la showgirl comincia ad arrampicarsi sugli specchi: "Ce ne sono tantissimi...". "Eh, me ne dica uno, tipo "Così parlò Zarathustra". "Eh, sì", "Così parlò Zarathustra". "Ma gliel'ho appena detto io", ha incalzato sorridendo la Fagnani. "M'è venuto in mente per questo... avevo un compagno filosofo che mi ha insegnato che il vero signore non deve né convincere né piacere", ha proseguito la Parietti facendo finta di nulla. "Ok ma basta un titolo". "Il titolo del libro che ho amato di più? La fattoria degli animali di George Orwell". "No ma di Nietzsche". "Su Nietzsche mi coglie impreparata, posso ripetere tante frasi ma i titoli non me li ricordo, come non me li ricordo dei film", ha concluso la Parietti arrendendosi.