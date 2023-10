Un'estate fa: in arrivo gli episodi finali

È finalmente il momento di dare un senso a un mistero che ha legato con un filo rosso sangue tre decenni della vita dei ragazzi, ormai adulti, al centro di UN’ESTATE FA, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures. Da domani disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i due nuovi, ultimi, episodi (settimo e ottavo) che andranno in onda domani, venerdì 27 ottobre in prima serata, su Sky Atlantic (e saranno disponibili anche on demand).