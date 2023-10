Apple TV+ ha annunciato John Lennon: Murder Without A Trial

John Lennon: Murder Without A Trial offre un esame più approfondito dell'omicidio di John Lennon che nel 1980 ha scioccato e rattristato il mondo. In virtù del Freedom of Information Act la produzione ha ottenuto libero accesso alle informazioni detenute dal Dipartimento di Polizia di New York, dalla Commissione per la libertà vigilata e dall'ufficio del Procuratore Distrettuale. La docuserie include interviste esclusive a testimoni oculari - mai rilasciate prima - e ad alcuni degli amici più stretti di Lennon, che rivelano dettagli scioccanti del suo omicidio. "John Lennon: Murder Without A Trial" contiene anche interviste agli avvocati difensori, agli psichiatri, ai detective e ai procuratori di Chapman.



John Lennon: Murder Without A Trial è prodotta per Apple TV+ dal team di 72 Films, vincitore di un BAFTA e di un Emmy, diretto da Nick Holt ("The Murder Trial", "Responsible Child") e Rob Coldstream ("Jade: The Reality Star Who Changed Britain") con i produttori esecutivi David Glover (9/11: One Day in America"), Mark Raphael ("Crime and Punishment") e Rob Coldstream, oltre ai produttori Simon Bunney e Louis Lee Ray.