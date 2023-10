Lino Banfi e il retroscena sul messaggio di Mourinho a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle si tinge di giallorosso grazie a Lino Banfi, noto tifoso della Roma, che ha raccontato un retroscena subito dopo la sua esibizione. Il grandissimo attore ha voluto condividere con la conduttrice Milly Carlucci e la giuria del programma di Rai 1 un siparietto andato in scena con il tecnico portoghese José Mourinho. “Ivan, lo sai che il mio più grande piacere sarebbe quello di conoscere lo Special One", ha detto Lino Banfi a Ivan Zazzaroni. "Beh, vuoi sapere cosa è successo? Mi ha mandato un messaggio bellissimo. Forse tu lo hai chiamato… (riferendosi al Direttore del Corriere dello Sport, ndr.). Beh, io voglio ringraziare il grande Josè, allenatore della Roma per questo bel pensiero”. A quel punto è intervenuta l'altra giurata Selvaggia Lucarelli che ha chiesto a Banfi, visibilmente incuriosita: “Che cosa ti ha detto?”. “Mi ha detto che è lui a non vedere l’ora di conoscermi e ha detto che mi seguiva già quando lavorava all’estero”. La chiosa della Lucarelli ha fatto sorridere tutti: “Ah, ma allora Mourinho ha un cuore!”. ha replicato scherzando.