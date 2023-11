Prime Video svela l’adrenalinico trailer ufficiale della seconda stagione di Reacher

Prime Video ha svelato via Cinefilos.it i il trailer ufficiale della seconda stagione di Reacher e ha annunciato che l’adrenalinica serie tornerà il 15 dicembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, in esclusiva su Prime Video.

Dopo l’entusiastica accoglienza ottenuta dalla stagione di debutto, la posta in gioco si alza con questa seconda stagione, con ancora più rischi e azione. Gli otto episodi della nuova stagione saranno disponibili a cadenza settimanale, con i primi tre in uscita il 15 dicembre e i successivi ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024. Reacher ha conquistato un pubblico globale delle dimensioni di Jack Reacher, diventando rapidamente una delle cinque stagioni originali più viste a livello globale su Prime Video al debutto. I fan del genere possono godersi la prima stagione di Reacher, oltre ad un’ampia scelta di action crime thriller disponibili su Prime Video, come Jack Ryan, Citadel, Shelter, The Terminal List, The Continental, Senza Rimorso di Tom Clancy. Reacher è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

La trama della seconda stagione di Reacher

La seconda stagione di Reacher inizia quando l'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole; e David O'Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità. Se c'è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l'Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e la sua Unità colpire duro.