La nuova serie Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della serie originale Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo . In questo nuovo trailer, Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) vengono messi alla prova durante la loro avventura per ristabilire l’ordine sul Monte Olimpo e salvare il mondo. Composta da otto episodi, l'epica serie debutterà mercoledì 20 dicembre su Disney+ con i primi due, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.



Basata sulla saga di libri best-seller della Disney Hyperion del pluripremiato autore Rick Riordan, edita in Italia da Mondadori, e creata da Rick Riordan e Jon Steinberg, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo vede tra i produttori esecutivi Steinberg e Dan Shotz, insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.