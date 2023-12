Lo Chef e conduttore televisivo Max Mariola è l’ospite della settima puntata de “La Conferenza Stampa” il programma che segue l’incontro di quattrocento giovani con grandi personaggi dello spettacolo, dello sport e del giornalismo, in esclusiva su RaiPlay da mercoledì 6 dicembre. Tante le domande, dirette e bizzarre, che i ragazzi - tutti tra i 14 e i 20 anni – gli hanno rivolto alzando una mano dopo l’altra per scoprire curiosità e lati inediti del suo carattere.

A proposito della panna nella carbonara

“La carbonara con la panna è una dimostrazione di incapacità. La carbonara è un atto di coraggio, soprattutto quando la fai sulla padella e sul fuoco. Lì rischi: o è frittata o è roba liquida. E allora in quel momento ti giochi tutto. Bisogna però ricordare sempre che esiste una ciambella di salvataggio: l’acqua di cottura della pasta da aggiungere quando gli ingredienti si stanno compattando troppo.”



A proposito di Dybala

“Se il sinistro di Dybala fosse un piatto sarebbe un’amatriciana”

La cucina è un fatto di passione

“Non ha importanza se ai fornelli ci sia un uomo o una donna. La cucina è un fatto di passione. Le ricette che mi riescono meglio sono quelle dedicate a qualcuno che mi piace. Se ho mia suocera vicino non cucino bene! I piatti che mi sono venuti meglio sono stati quelli cucinati per le donne che ho invitato a cena. La cucina infatti è un gesto di amore. Prepari da mangiare con passione solo se vuoi bene ad una persona. E vedere gli occhi della persona per cui hai cucinato che sorridono è il più bel momento per un cuoco. E’ la cosa più bella”.