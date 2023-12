Noomi Rapace nelle prime immagini della serie Constellation

Apple TV+ ha svelato via Cinefilos.it le prime immagini di Constellation , un nuovo thriller psicologico incentrato su una cospirazione e interpretato da Noomi Rapace ("Millennium - Uomini che odiano le donne", "Non sarai sola") e dal candidato all'Emmy Jonathan Banks ("Breaking Bad", "Better Call Saul").

Nel cast della serie, creata e scritta da Peter Harness ("Il commissario Wallander", “The War of the Worlds”, "Doctor Who"), figurano anche James D'Arcy ("Agent Carter", "Oppenheimer"), Julian Looman ("Emily in Paris", "Mallorca Crime"), William Catlett ("A Thousand and One", "Coppia diabolica"), Barbara Sukowa ("Passioni violente", "Hannah Arendt") e con la partecipazione di Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice.

Diretta dalla vincitrice del premio Emmy Michelle MacLaren ("Shining Girls", "The Morning Show", "Breaking Bad"), dal candidato all'Oscar Oliver Hirschbiegel ("La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler", "The Experiment - Cercasi cavie umane") e dal candidato all'Oscar Joseph Cedar ("Footnote", "Our Boys").