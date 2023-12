Dieci nuovi episodi della serie di successo Bluey

Bluey, la serie numero uno dell’anno per bambini e ragazzi in età prescolare negli Stati Uniti - che ha anche raggiunto la vetta della classifica Nielsen dello streaming per numero di spettatori complessivi** - ha come protagonista l'adorabile e inesauribile cane Blue Heeler Bluey, che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo.

In questi dieci nuovi episodi che saranno disponibili su Disney+, Bluey racconta la gioiosa semplicità delle famiglie che trasformano gli eventi quotidiani della loro vita – come la costruzione di un fortino o una gita in spiaggia – in avventure uniche capaci di far comprendere come i bambini imparino e crescano attraverso il gioco. Gli episodi includono:

“ Rifugio ” – Bluey e Bingo costruiscono una cuccia molto speciale per il loro peluche, Kimjim.

“ Ginnastica ” – Bingo finge di essere la nuova dipendente del boss Bluey nel bel mezzo dell’allenamento nel cortile di papà.

“ Relax ” – In vacanza, Bluey e Bingo preferiscono esplorare la loro stanza d’albergo piuttosto che rilassarsi in spiaggia.

“ Uccellino di legnetti ” – Durante una gita in spiaggia, la mamma insegna a Bluey a fare dei lanci, mentre Bingo e il papà si sbizzarriscono con un bastone dalla forma buffa.

“ Presentazione ” – Bluey vuole sapere perché papà la comanda sempre a bacchetta!

“ Drago ” – Bluey chiede al papà di aiutarla a disegnare un drago per la sua storia.

“ Selvagge ” – Coco vuole giocare a Wild Girls con Indy, ma Chloe vuole fare un altro gioco.

“ Negozio con TV ” – In farmacia, Bluey e Bingo si divertono a giocare con gli schermi delle telecamere a circuito chiuso.

“ Scivolo ” – Bingo e Lila non vedono l’ora di giocare sul loro nuovo acquascivolo.

“Cricket” – Durante un’amichevole partita di cricket di quartiere, i padri lottano per mettere fuori gioco Rusty.

Inoltre, nel 2024, i fan di Disney+ riceveranno ancora più novità su Bluey, quando il primo speciale "Il cartello", già annunciato, sarà trasmesso in anteprima su ABC Kids in Australia e Nuova Zelanda e a livello globale su Disney+. Lo speciale, della durata di 28 minuti, è scritto dal creatore e sceneggiatore di Bluey, Joe Brumm, e diretto da Richard Jeffery di Ludo Studio.



Commissionata in collaborazione da ABC Children's e BBC Studios Kids & Family, Bluey è creata e scritta da Joe Brumm e prodotta dal pluripremiato Ludo Studio in associazione con Screen Queensland e Screen Australia. La serie è disponibile in streaming negli Stati Uniti e nel resto del mondo (al di fuori di Australia, Nuova Zelanda e Cina) su Disney Channel, Disney Junior e Disney+ grazie a un accordo di trasmissione globale tra BBC Studios Kids & Family e Disney Branded Television.



Bluey ha ottenuto riconoscimenti come gli International Kids Emmy Awards, una candidatura ai Critics Choice Award, il Television Critics Association Award, i BAFTA Children & Young People Awards e molti altri.