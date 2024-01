"Calciomercato - L’Originale" torna dal 5 gennaio

Un grande classico dell’inverno che, come da tradizione, inaugura il nuovo anno da più di venti anni: torna “Calciomercato - L’Originale”, in onda tutte le sere dal 5 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 23, su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Tante le novità, a partire dalla nuova canzone di questa edizione, Mi trasformerò, una melodia dedicata alla potenza del calcio che attraversa il tempo e costruisce un'eterna illusione che alimenta le speranze. Scritta, come da tradizione, da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, è stata realizzata magistralmente insieme all’orchestra di quaranta elementi del Conservatorio Statale di Musica de L’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal maestro Gabriele Bonolis. Conservatorio con cui “Calciomercato - L’Originale” quest’anno ha deciso di mettere a disposizione degli studenti una borsa di studio dedicata allo apprendimento della musica.

DUE TAPPE INEDITE - Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - racconta attraverso il suo distintivo studio itinerante le trattative del mercato invernale, un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club, mixando generi, opinioni e musica in un ensemble che lo ha sempre reso distintivo e riconoscibile. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà per la prima volta due località: si parte dal Friuli Venezia Giulia, nella suggestiva cornice di Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, a Moena, la “Fata delle Dolomiti”, dal 22 al 26 gennaio.