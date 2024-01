Prime foto della nuova serie Il Tatuatore di Auschwitz

SKY ha diffuso via Cinefilos.it le prime immagini della nuova serie Sky Original Il Tatuatore di Auschwitz , tratta dal bestseller internazionale The Tattooist of Auschwitz di Heather Morris, che racconta la vera storia di Lali e Gita Sokolov, due prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau durante l'Olocausto.

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie vede protagonisti il candidato all'Oscar Harvey Keitel (The Irishman, Youth) nei panni di Lali Sokolov ai nostri giorni, Jonah Hauer-King (La Sirenetta, World on Fire) che interpreta invece Lali nei suoi anni giovanili, Anna Próchniak (Warsaw 44) nel ruolo di Gita Furman, Melanie Lynskey (Yellowjackets, The Last of Us) che impersona l’autrice del romanzo Heather Morris, e Jonas Nay (Deutschland 83) nei panni di Stefan Baretzki, ufficiale delle SS. Il pluripremiato compositore Hans Zimmer (Inception, Interstellar, Dune) e Kara Talve (Faraway Downs, Prehistoric Planet) firmano l’eccezionale colonna sonora.

Il tatuatore di Auschwitz è la storia di un uomo, Lali (Jonah Hauer-King), ebreo slovacco, che nel 1942 fu deportato ad Auschwitz-Birkenau, il campo di concentramento dove oltre un milione di ebrei furono uccisi durante l'Olocausto. Poco dopo il suo arrivo, fu nominato Tätowierer (tatuatore) e incaricato di marchiare le braccia dei compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Quando Gita (Anna Próchniak) arriva ad Auschwitz, Lali le tatua il braccio e fra i due scatta un inaspettato amore a prima vista che li porterà a cominciare una storia coraggiosa, indimenticabile e umana. Sotto la costante sorveglianza di un irascibile ufficiale nazista delle SS, Baretzki (Jonas Nay), Lali e Gita hanno un unico obiettivo: mantenersi in vita a vicenda. Circa 60 anni dopo, Lali (Harvey Keitel) incontra la scrittrice alle prime armi Heather Morris (Melanie Lynskey). Rimasto vedovo da poco, Lali, ormai ottantenne, trova il coraggio di raccontare a Heather la sua storia e di affrontare i fantasmi della sua giovinezza rivivendo i ricordi della sua storia con Gita in uno dei luoghi più orribili e meno adatti a vivere una storia d’amore.