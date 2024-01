Mercoledì, la serie TV diretta da Tim Burton arriva in DVD

Dal regista Tim Burton e dai creatori Alfred Gough e Miles Millar ("Smallville"), il 28 marzo 2024 arriva (via Cinefilos.it) in DVD la stravagante e spettrale prima stagione di Mercoledì, la serie TV di successo basata sul personaggio di Mercoledì Addams dell'iconica Famiglia Addams. La serie è trasmessa in streaming su Netflix e prodotta da MGM Television, una divisione di Amazon MGM Studios. La prima stagione di Mercoledì sarà acquistabile presso i principali rivenditori, online sui maggiori siti di e-commerce ed è già disponbile per il pre-order.