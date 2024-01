La nuova serie SKY La Favorita del Re

SKY annuncia via Cinefilos.it la nuova serie Sky Exclusive La Favorita del Re, diretta da Josée Dayan (Il conte di Montecristo, I Miserabili, Le Relazioni Pericolose) di cui tutti gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 31 gennaio. Il period drama rinascimentale in quattro puntate vede protagonisti Isabelle Adjani (The Story of Adele H., Call my Agent!), Hugo Becker (Leonardo, Gossip Girl, Call my agent!) e Gaia Girace (L’amica Geniale) nel ruolo di Caterina de Medici.