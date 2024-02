La terza e ultima stagione di Warrior

Come apprendiamo da Cinefilos.it la serie basata sugli scritti originali del leggendario Bruce Lee, torna con la sua terza ed ultima stagione. Warrior , che andrà in onda con due nuovi episodi ogni venerdì dal 2 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La serie, un dramma storico, ambientato durante le Tong Wars alla fine del 1870, vede protagonista Ah Sahm (Andrew Koji), un immigrato cinese, maestro di arti marziali, che diventa una delle punte di diamante di una delle famiglie criminali più potenti di Chinatown nella San Francisco dell’800. Combattendo le guerre Tong Ah ritrova sua sorella Mai Ling (Dianne Doan) che però lavora per la fazione opposta. In quest’ultimo capitolo Mai Ling prende il controllo di Chinatown. Utilizzerà i suoi legami politici per consolidare i suoi poteri, mentre Ah Sahm cercherà di trovare nuovi modi per sopravvivere in una città che è diventata ostile alla sua esistenza.

Nel cast Andrew Koji (Fast & Furious 6), Dianne Doan (Good Trouble), Olivia Cheng (Deadly Class), Jason Tobin (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Dean Jagger (Il Trono di Spade) è Kieran Bew (Da Vinci's Demons). New entry nel cast di questa terza stagione Mark Dacascos (Hawaii Five-0) e Chelsea Muirhead (Spare Parts).