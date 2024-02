The Bloody Hundredth, trailer del documentario sui reali protagonisti della serie Masters of the Air

Dopo il successo di Masters of the Air, Apple TV+ ha annunciato oggi The Bloody Hundredth, un nuovo documentario che rende omaggio agli eroi del 100° Bomb Group. Prodotto da Playtone-Amblin e narrato da Tom Hanks, The Bloody Hundredth farà il suo debutto il 15 marzo su Apple TV+, in concomitanza con l'uscita dell'episodio finale di "Masters of the Air", ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman.