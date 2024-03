Clip dalla nuova serie dramedy Antonia

Prime Video ha svelato oggi una nuova clip tratta da Antonia, la nuova serie dramedy in sei episodi disponibile in esclusiva su Prime Video. In un bizzarro percorso alla ricerca di strumenti per affrontare la recente diagnosi di endometriosi, Antonia (Chiara Martegiani) si ritrova anche sul lettino dell’analista e finalmente sfoga, in un esilarante monologo liberatorio, anni di frustrazione, perché alla fine, si sa, “sono tutte pippe mentali di voi donne moderne”.