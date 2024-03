Sh?gun: debutto da recordo per la serie

Negli Stati Uniti, Sh?gun si posiziona al primo posto tra le premiere FX su Hulu, appena davanti alla seconda stagione di The Bear, grazie all'audience accumulata da Hulu su Disney+. A livello internazionale, Sh?gun è al primo posto tra le serie di general entertainment, superando così la prima stagione di The Kardashians.



I primi tre episodi di Sh?gun sono ora disponibili in streaming e i nuovi debutteranno ogni martedì fino al 23 aprile. Il prossimo episodio, "Il recinto a otto pareti", arriverà martedì 12 marzo su Hulu negli Stati Uniti, Star+ in America Latina e Disney+ in tutti gli altri territori.

Sh?gun è stata creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca e Kondo. Insieme a Cosmo Jarvis, nel ruolo di John Blackthorne, la serie si avvale di un acclamato cast giapponese – un fatto senza precedenti per una produzione americana – che include il produttore Hiroyuki Sanada nel ruolo di Lord Yoshii Toranaga, Anna Sawai nei panni di Toda Mariko, Tadanobu Asano in quelli di Kashigi Yabushige, Hiroto Kanai nel ruolo di Kashigi Omi, Takehiro Hira nei panni di Ishido Kazunari, Moeka Hoshi in quelli di Usami Fuji; Tokuma Nishioka interpreta Toda Hiromatsu, Shinnosuke Abe è Buntaro, Yuki Kura è Yoshii Nagakado, mentre Yuka Kouri interpreta Kiku e Fumi Nikaido è Ochiba no Kata.