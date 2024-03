Loot - Una fortuna: in arrivo la seconda stagione

La trama della seconda stagione

A un anno dal pubblico divorzio dal miliardario tecnologico John Novak (Adam Scott), ritroviamo Molly Wells (Maya Rudolph) a capo della sua organizzazione filantropica, la Wells Foundation, sulla quale ha voluto concentrarsi totalmente al punto di giurare di non voler nuove relazioni con altri uomini. Favolosamente single ma non particolarmente indipendente, il fidato assistente di Molly, Nicholas (Joel Kim Booster), rimane al suo fianco, soddisfacendo diligentemente ogni suo capriccio... e, di tanto in tanto, somministrandole un frullato di cavolo nero corretto con del gin.

Sofia Salinas (Michaela Jae Rodriquez), la direttrice esecutiva della fondazione, continua a gestire la Wells Foundation con compassionevole efficienza, ma la sua etica tutta aziendale viene messa in crisi quando incontra Isaac (O-T Fagbenle), il carismatico amico architetto di Molly. Anche il rapporto di amicizia tra Howard (Ron Funches) e Nicholas continua a prosperare e i due si sostengono a vicenda nelle loro imprese dentro e fuori dal luogo di lavoro. Nel frattempo, Arthur (Nat Faxon) ha superato i suoi sentimenti per Molly dichiarando di avere abbracciato un atteggiamento più "noncurante" nei confronti della vita, un cambiamento racchiuso in un improbabile braccialetto di pelle. Il team della Fondazione Wells, tra cui Rhonda (Meagen Fay) e Ainsley (Stephanie Styles), è chiamato a fare gruppo come colleghi e amici, mentre Molly cerca di mantenere pubblicamente la promessa di donare tutta la sua immensa fortuna.



Loot - Una fortuna è creata, scritta e prodotta esecutivamente da Alan Yang e Matt Hubbard. Maya Rudolph è produttrice esecutiva, insieme a Danielle Renfrew Behrens, Dave Becky di 3 Arts e Natasha Lyonne. La serie è prodotta per Apple da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.