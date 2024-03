"Indimenticabili" e "Un’altra storia" tornano su Dazn

DAZN porta indietro le lancette dell’orologio e in occasione del big match Inter-Napoli tornano due nuovi format powered by eBay: Indimenticabili e Un’altra storia. Gli episodi anticipano l’attesissimo match che vedrà gli attuali Campioni d’Italia sfidare in trasferta la capolista, domenica 17 alle 20:45 in esclusiva su DAZN con il commento di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Attraverso le voci rispettivamente di Stefano Borghi e Pierluigi Pardo, i due contenuti sono dedicati ai tifosi napoletani e interisti, e ripercorrono la storia dei due club degli ultimi decenni con partite, personaggi e interi campionati capaci di far rivivere forti emozioni, ma anche farne provare di nuove.

Indimenticabili racconta le più significative partite di calcio degli ultimi 50 anni, quelle indelebili che continuano a far sognare i tifosi di tutto il mondo. Stefano Borghi, voce simbolo del racconto sportivo moderno, accompagnerà i tifosi, supportato dagli oggetti dell’epoca, in un viaggio nel tempo dove il calcio è strumento e destinazione.

Questo nuovo episodio, disponibile in piattaforma da oggi - mercoledì 13 marzo - catapulterà i tifosi al 28 maggio 1989, quando il Napoli di Maradona e Careca cercò di rallentare l’Inter di Matthaus, Brehme e Trapattoni, che si trovava a una sola una vittoria dal vincere lo Scudetto.

Stefano Borghi ricorderà una delle partite più iconiche della storia dell'Inter, grazie a oggetti e aneddoti: La Gazzetta Sportiva del giorno della partita che permette di rivivere i momenti che hanno reso magica la Milano sportiva del maggio 89; un poster, di Beppe Baresi che riporta alle gesta del capitano e simbolo dell'Inter di quegli anni; il deltaplano, nome dato da Gianni Brera a Walter Zenga e che richiama le sue incredibili parate. Una vecchia TV a tubo catodico catapulta il pubblico all’interno di una leggenda che vede protagonisti Ferlaino in vacanza in Brasile e Careca, per passere poi da un pettine, come quello che Nicola Berti usava all’intervallo, e un fischietto – l’inconfondibile richiamo di mister Trapattoni.

Un tuffo nel passato - sempre in vista della sfida di domenica in cui gli azzurri scenderanno in campo a San Siro con un nuovo entusiasmo sotto la guida del nuovo mister Calzona - anche grazie alla nuova puntata di Un'Altra Storia, disponibile in piattaforma da giovedì 14 marzo, in cui Pierluigi Pardo ripercorrerà aneddoti e storie insieme all’ospite protagonista. Nel salotto di Pardo in questa nuova puntata: Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli.

Cannavaro e Pardo rifletteranno sulle tappe salienti della carriera dell'ex giocatore partenopeo, cresciuto a pochi passi dallo stadio e con il sogno di indossare un giorno la maglia azzurra. Cannavaro, che ha giocato con e contro i più grandi campioni, parla dei suoi idoli, dei pochi rimpianti e dei momenti memorabili che hanno caratterizzato la sua carriera. Con oltre trecento presenze con il Napoli, la squadra che lo scorso anno gli ha regalato la gioia dello scudetto da tifoso, Cannavaro trasmette la passione per il club ai suoi figli e sogna di tornare un giorno a far parte della famiglia dei partenopei.