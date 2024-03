None Perfetti Sconosciuti: annunciato il cast dela seconda stagione

Nicole Kidman ritornerà e insieme a lei si uniranno al cast della seconda stagione di None Perfetti Sconosciuti (Nine perfect strangers) Henry Golding, Mark Strong e Lena Olin come personaggi fissi della serie. Inoltre, Nicole Kidman sarà nuovamente executive producer della serie. Lo show nasce da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e FIFTH SEASON. FIFTH SEASON si occupa anche della distribuzione della serie. La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile per i clienti Prime Video in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti dove è disponibile su Hulu.