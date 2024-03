Warner Bros, tutte le uscite di marzo in Home Video

Nel mese di marzo in arrivo numerose imperdibili novità in Home Video per Warner Bros. Home Entertainment – già disponibile AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO , il secondo capitolo del film DC campione d’incassi con protagonista Jason Momoa è acquistabile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD. Imperdibili anche i contenuti speciali presenti nella versione Blu-ray del film: dal Making of ad uno speciale sulle temibili creature del film. E per immergersi ancora più in profondità nei panni del re di Atlantide, già disponibile anche lo speciale cofanetto 2 film collection contenente al suo interno i due capitoli dell’adrenalinica saga.

Tra le novità del mese anche ME CONTRO TE IL FILM - VACANZE IN TRANSILVANIA, il quinto film con protagonisti i personaggi più amati dai bambini – la nuova avventura da brividi per la regia di Gianluca Leuzzi - è già disponibile in DVD e in una versione speciale accompagnata dalle divertenti carte da gioco memory di Luì e Sofì. Ma l’avventura non finisce qui, per i fan dei Me Contro Te è già disponbile il confanetto 5 film collection che racchiude tutte le emozionanti avventure cinematografiche di Luì e Sofì.

Arriva in DVD il 28 marzo IL COLORE VIOLA audace rivisitazione dell’amato classico del cinema ispirato all’omonimo romanzo premio Pulitzer di Alice Walker. Il film è diretto da Blitz Bazawule e prodotto dalle star Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. Fanno parte del cast Taraji P. Henson, Danielle Brooks – nominata all’Oscar per la sua toccante inteprteazione nel film - Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor e Fantasia Barrino.

Dal regista Tim Burton (Nightmare Before Christmas; Beetlejuice – Spiritello porcello), il 28 marzo 2024 arriva in DVD la stravagante e spettrale prima stagione di MERCOLEDÌ, la serie TV di successo basata sul personaggio di Mercoledì Addams dell'iconica Famiglia Addams. La serie vede come protagonista l’acclamata Jenna Ortega ed è trasmessa in streaming su Netflix e prodotta da MGM Television. La serie, acclamata da critica e pubblico, ha ricevuto ben 12 nomination agli Emmy nel 2023 tra cui Miglior Serie Comica, Miglior Regia in una serie comedy per Tim Burton e Miglior attrice protagonista in una serie comedy per Jenna Ortega - rendendola la seconda più giovane interprete femminile ad essere nominata nella categoria.