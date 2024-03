"The Arena": Faraoni in diretta su Dazn

Lo spettacolo imperdibile della sesta edizione di The Arena, l’evento clou dell’intera stagione del fighting che porta sul ring alcuni dei migliori talenti a livello mondiale delle discipline muay thai, Fight Code e K1, è pronto a ospitare sul ring la main card tra Mattia Faraoni, campione romano della kickboxing contro K-Jee, former champion del K1 giapponese e avversario di livello assoluto, in un match sulle tre riprese per la categoria dei –95kg (Fight Code). L’appuntamento è in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20:00 del 23 marzo con la telecronaca di Jack Brunelli.