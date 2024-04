Apple TV+ rinnova For All Mankin per la quinta stagione

Dopo il successo della quarta stagione, come apprendiamo da Cinefilos.it, Apple TV+ ha annunciato oggi che For All Mankind è stata rinnovata per la quinta stagione. Inoltre, Apple TV+ e i creatori dello space drama Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi amplieranno l'universo di For All Mankind con una nuova serie spinoff, "Star City", che sarà diretta da Nedivi e Wolpert. Entrambe le serie sono prodotte per Apple TV+ da Sony Pictures Television.



"Il nostro fascino per il programma spaziale sovietico è cresciuto con ogni stagione di For All Mankind", hanno dichiarato i produttori esecutivi Matt Wolpert e Ben Nedivi. «Più imparavamo a conoscere questa città segreta nelle foreste fuori Mosca dove lavoravano e vivevano i cosmonauti e gli ingegneri sovietici, più volevamo raccontare questa storia dell'altro lato della corsa allo spazio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a costruire l'universo storico alternativo di "For All Mankind" con i nostri partner di Apple e Sony".



"Con ogni nuova stagione, For All Mankind continua a costruire un mondo affascinante e a catturare il pubblico attraverso una narrazione di alta qualità che è stata sviluppata con grande abilità da Ron, Matt e Ben", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. "C'è così tanto da esplorare e, insieme ai nostri partner di Sony, non vediamo l'ora di tuffarci in questo prossimo capitolo dell'avvincente universo di For All Mankind".



Espansione dell'universo di For All Mankind, "Star City" è un thriller che ci riporta al momento chiave della storia alternativa della corsa allo spazio, quando l'Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla luna. Questa volta, però, esploriamo la storia da dietro la cortina di ferro, mostrando le vite dei cosmonauti, degli ingegneri e degli agenti dei servizi segreti inseriti nel programma spaziale sovietico e i rischi che tutti loro hanno corso per far progredire l'umanità. "Star City" è stata creata da Matt Wolpert, Ben Nedivi e Ronald D. Moore. Nedivi e Wolpert sono showrunner e produttori esecutivi insieme a Moore e Davis della Tall Ship Productions. Fin dal suo debutto mondiale, For All Mankind è stata accolta come "uno dei migliori show della televisione" e la quarta stagione ha un raggiunto il 100% di Certified Fresh su Rotten Tomatoes.