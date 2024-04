Prime Video ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Fallout

Prime Video ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della sua ultima serie di successo, Fallout . La serie è prodotta dalla Kilter Films e vede Jonathan Nolan (che ha diretto i primi tre episodi) e Lisa Joy come executive producers. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producers, autori e co-showrunners. Nei primi quattro giorni dall’arrivo su Prime Video, l'adrenalinica serie è diventata un successo globale, classificandosi tra i primi tre titoli più visti di sempre ed è la più vista a livello globale da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La prima stagione di Fallout è disponibile in esclusiva su Prime Video dallo scorso mercoledì 10 aprile, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

"Jonah, Lisa, Ginevra, e Graham hanno affascinato il mondo con questo innovativo, sfrenato show. Le aspettative degli amanti dell’iconico videogioco erano molto alte, ci sembra di aver superato le loro attese e a loro si aggiungono inoltre milioni di nuovi fan del franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, e Kyle MacLachlan ha fatto un lavoro da maestro", ha detto Jennifer Salke, head of Amazon MGM Studios. "Vogliamo ringraziare Jonah e Lisa e i nostri amici di Bethesda per averci proposto questa serie, così come Ginevra e Graham per aver scelto di salire a bordo come showrunner. Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione - dopo solo una settimana dal debutto della prima - e di portare gli spettatori ancora più lontano, nel mondo surreale di Fallout".

"Lode ai nostri follemente brillanti showrunners, Ginevra e Graham, al nostro cast da urlo, a Todd e James e a tutte le leggende di Bethesda, a Jen, Vernon e al fantastico team di Amazon per il loro incredibile sostegno alla realizzazione di questo show. Non vediamo l'ora di far esplodere di nuovo il mondo", hanno detto Jonathan Nolan e Lisa Joy, Kilter Films.

"Santo Cielo. Grazie a Jonah, Kilter, Bethesda e Amazon per aver avuto il coraggio di realizzare uno show in grado di affrontare seriamente tutti i problemi più gravi della società attuale - cannibalismo, incesto, torta di gelatina. Ne arriveranno altri!", hanno detto Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, executive producers, creatori e co-showrunner.



"È stato uno dei progetti più spettacolari di cui abbiamo mai fatto parte. Jonah e il suo team hanno fatto un lavoro incredibile, e siamo felicissimi non solo della reazione allo show, ma anche di poter lavorare con queste persone fantastiche", ha detto Todd Howard, executive producer di Bethesda Game Studios.

Ella Purnell è Lucy, un’ottimista abitante del Vault con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa a dura prova quando è costretta a uscire in superficie per salvare suo padre. Troviamo poi Aaron Moten nel ruolo di Maximus, un giovane soldato che ottiene il grado di scudiero nel gruppo armato chiamato Confraternita d’Acciaio. Farà di tutto per portare avanti l’obiettivo della Confraternita di ripristinare legge e ordine nella terra desolata. Walton Goggins interpreta il Ghoul, un cacciatore di taglie di dubbia moralità che custodisce dentro di sé 200 anni di storia del mondo post-nucleare. I tre si scontrano quando si trovano ad inseguire un oggetto nelle mani di un ricercatore enigmatico che ha la capacità di modificare radicalmente la dinamica del potere nel loro mondo.



Nel cast della serie troviamo Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) e Walton Goggins (The Hateful Eight). Tra gli executive producers, anche Athena Wickham di Kilter Films, insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Il cast della serie include, inoltre, Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers - Inseparabili), Annabel O'Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).