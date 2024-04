L'eccellenza dello sport italiano su Dazn

Da oggi 19 aprile arriva sull’app di DAZN, disponibile anche in modalità free, “Sport Heroes UnipolSai”, la serie video originale UnipolSai Assicurazioni che racconta a 360° la vita di 5 atlete e atleti espressione dell’eccellenza dello sport italiano e dei suoi valori più profondi: Gregorio Paltrinieri (nuoto), Simone Giannelli (pallavolo), Carlotta Gilli (nuoto paralimpico), Laura Rogora (arrampicata) e Mattia Furlani (salto in lungo). 5 storie, 5 campioni che sono parte dell’importante progetto sportivo e di comunicazione costruito da UnipolSai, con l’elevata qualità produttiva dei contenuti corporate social e web di Unipol.

Per la prima volta una serie video direttamente realizzata da UnipolSai, player leader in Italia nel settore delle assicurazioni – serie prodotta nell’ambito di BLU - Broadcast Lab Unipol in collaborazione con Plug& Play - viene distribuita da un broadcaster OTT leader nell’intrattenimento sportivo come DAZN, per contribuire ad ampliare la portata e la visibilità di racconti sportivi e personali di campioni italiani a un pubblico di appassionati sempre più ampio e giovane. Una sinergia, quella tra UnipolSai e DAZN, nata sulla base di una visione condivisa: guardare allo sport e alle grandi storie di atlete e atleti come un formidabile driver valoriale capace di ispirare e motivare le persone, attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo proprio di entrambe le aziende.

Sviluppata su 5 puntate, ogni settimana Sport Heroes UnipolSai racconta di 5 persone speciali, giovani eroi capaci di grandi risultati sportivi ma anche ragazze e ragazzi impegnati nella quotidianità, attraverso un racconto intimo fatto di sogni, passioni, sacrifici e relazioni. Un percorso dove grandi performance sportive così come semplici attenzioni quotidiane sono espressione di un eroismo capace di aprire nuove strade per sé e per gli altri. La prima puntata, disponibile in app da questo venerdì 19 aprile, vedrà protagonista il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri.