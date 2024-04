Anche l'intelligenza artificiale ha aiutato Sinner

In che modo la tecnologia sta trasformando il mondo dello sport? Se ne parlerà nella prossima puntata di “Touch - Impronta Digitale”, disponibile da mercoledì 24 aprile su RaiPlay. Fjona Cakalli, divulgatrice di tecnologia tra le più autorevoli in Italia e conduttrice del programma, è andata a Cannes per incontrare gli esperti di Intel - il colosso americano dei microchip - e scoprire in anteprima i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei prossimi giochi olimpici di Parigi. Si tratta di sistemi che giocano un ruolo fondamentale nella preparazione degli atleti, per massimizzare i risultati degli allenamenti e migliorare le performance in gara. Per capire come l'AI abbia rivoluzionato anche il tennis, aiutando campioni come Jannik Sinner a migliorare i propri colpi, prevenire gli infortuni e ottenere il perfetto setup della racchetta grazie al sistema chiamato “Hypertennis”, l’influencer Momoka Banana è stata a Torino, in un campo di allenamento ATP. La “cosplayer” Antonella Arpa ha incontrato invece l'ex-calciatore Bernardo Corradi, che insieme a Christian Vieri, ha inaugurato a Milano PLB World un’accademia di sport elettronici, in cui i nuovi talenti dei videogames si allenano e si sfidano come veri atleti. Protagonista della rubrica “social star” è Lisa Offside, giovane tifosa di calcio che ha ideato un nuovo modo di raccontare il suo sport preferito. Come sempre, ad accompagnare le altre inviate, anche la pop-filosofa Lucrezia Ercoli e Iaia, la 'giornalista' creata dall'intelligenza artificiale, con le ultime novità tecnologiche applicate allo sport.