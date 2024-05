"The Season – Pallacanestro Brescia", arriva la docuserie

La Germani Brescia, una delle big della Serie A UnipolSai e vincitrice della Coppa Italia 2023, è la protagonista di “The Season – Pallacanestro Brescia”, la prima docuserie (in sei episodi, con cadenza bisettimanale) interamente prodotta da LBA e presentata da A2A. Il nuovo format targato LBA racconta, per la prima volta dall’interno, la vita di un club italiano di vertice, grazie a produzioni realizzate con un accesso esclusivo: immagini di spogliatoio, allenamenti, interviste e altri contenuti permetteranno al pubblico di conoscere la realtà “dietro le quinte” di un club cestistico di punta.

Il primo episodio ripercorre la storia della Pallacanestro Brescia, al cui fianco vi è anche in questa stagione la Life Company A2A, attraverso le immagini e voci dei protagonisti che hanno contribuito a scriverla: la puntata sarà disponibile da oggi venerdì 3 maggio sul sito, app e canale YouTube della LBA e in streaming sulla piattaforma DAZN che conferma così il suo ruolo di media partner strategico.

“The Season” è un format che si ispira alle produzioni sportive delle grandi piattaforme digitali contemporanee e ha come obiettivo quello di rendere sempre più accessibili e conosciuti i club e i personaggi della Serie A attraverso la realizzazione di contenuti in grado di emozionare e presentare aspetti inediti della loro attività.

Il format, che si unisce agli altri già prodotti e lanciati in questa stagione con successo da LBA tra cui Basketball & Conversations, si inserisce in un progetto di comunicazione che viene ora rafforzato dalla collaborazione con DAZN, broadcaster ufficiale di LBA, che contribuirà alla distribuzione ed alla promozione di questa esclusiva docuserie, per aumentarne la copertura e la visibilità attraverso il coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio.