Prime Video annuncia l'uscita di Federer: Gli ultimi dodici giorni

Prime Video ha annunciato oggi la data d'uscita e ha pubblicato il teaser trailer di Federer: Gli ultimi dodici giorni, un documentario che racconta gli ultimi 12 giorni della carriera tennistica professionistica di Roger Federer. Il documentario debutterà in esclusiva su Prime Video il 20 giugno in oltre 240 paesi e territori nel mondo