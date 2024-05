Dazn e Juve, offerta speciale per i tifosi

Con il massimo campionato di calcio che volge quasi al termine, e la 15esima Coppa Italia appena portata a casa, la passione per il calcio dei tifosi bianconeri non si ferma e il club si proietta già al prossimo anno con la campagna abbonamenti 2024/2025. In vista della nuova stagione di grande calcio di Serie A, DAZN insieme a Juventus lancia una nuova ed esclusiva offerta per non perdere neanche una partita del club bianconero anche quando è in trasferta.

Da oggi, martedì 21 maggio fino a giovedì 30 maggio – seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club – i tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione al prezzo speciale di 299,00 € - pari a 25,00 € al mese - anziché al prezzo di listino in vigore di 359,00 € con un risparmio complessivo di 60€.

I tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club e che hanno un abbonamento Standard attivo, potranno contattare il servizio clienti DAZN per scoprire le promozioni attivabili sul loro account.

Un’offerta imperdibile per i tifosi juventini che seguiranno la propria squadra, sia in casa sia in trasferta, anche nella prossima emozionante stagione di Serie A, ma non solo. In attesa che il massimo campionato di calcio riparta, con il piano annuale DAZN Standard che dovrà essere attivato entro il 30 maggio (salvo proroghe), gli appassionati potranno già seguire in app una programmazione davvero ricca: dai canali Eurosport HD 1 e HD2 inclusi nell’abbonamento con il Roland Garros che si disputerà dal 26 maggio al 9 giugno e i nuovi sei canali Eurosport che si attiveranno con la partenza dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre alla nuova stagione dei bianconeri, i tifosi potranno anche vivere le grandi emozioni del calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, la UEFA Women’s Champoins League, la nuova stagione del grande basket italiano ed europeo, la ricca offerta dedicata al volley, il fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.