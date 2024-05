Dazn, un super weekend con tennis e calcio femminile

Per il calcio femminile, è il momento della finale della UEFA Women’s Champions League, disponibile su DAZN, anche in modalità gratuita, con il commento in italiano di Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi. Sabato 25 maggio, alle ore 18:00, Barcellona e Lione si sfideranno al San Mamés di Bilbao per conquistare il titolo europeo. Il Barcellona è alla sua quarta finale consecutiva e quinta in sei stagioni, mentre il Lione, alla sua undicesima finale, vanta otto titoli, l'ultimo dei quali nel 2022. In vista del big match, Alexia Putellas - tra le più note calciatrici a livello mondiale, con due Palloni d’Oro in bacheca e fresca di rinnovo con il Barça fino al 2026 – ha rilasciato un’intervista a DAZN, disponibile in app, in cui condivide l'attesa per la sfida di San Mamés contro il club francese, che ha sconfitto le blaugrana nelle finali del 2019 e del 2022.

Tutto esaurito all’Allianz Mico di Milano sabato 25 maggio per lo STIHL TIMBERSPORTS® WORLD TROPHY, lo spettacolare campionato del mondo dei taglialegna, in diretta streaming su DAZN dalle 18:00, anche in modalità gratuita. I migliori 10 atleti europei, vincitori dei rispettivi campionati nazionali dello scorso anno, e i rappresentanti delle nazioni leader in questo sport – Australia, Nuova Zelanda, Canada e USA – si sfideranno in una competizione ad eliminazione diretta. Per ogni round, il più veloce a completare le quattro discipline previste passerà al turno successivo, fino a contendersi il titolo. Tra gli sfidanti anche l'italiano Andrea Rossi.