Dagli Europei alle Olimpiadi: l'estate italiana di Sky Sport

Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo una parata di stelle del calcio, protagoniste del grande evento continentale al via il prossimo 14 giugno in Germania: è partito il countdown per UEFA Euro 2024, il primo importante appuntamento dell’Estate Italiana di Sky Sport, che in tre mesi proporrà oltre 3.500 ore di grandi eventi live e almeno un evento al giorno. Dopo la vittoria dell’Italia tre anni fa a Wembley, le stelle del calcio europeo tornano a giocare su Sky e in streaming su NOW, con tutti i 51 match del torneo in diretta, 20 in esclusiva. Un’avventura straordinaria al fianco della Nazionale Azzurra, minuto per minuto: è la promessa di Sky Sport, che si prepara a raccontare l’evento dell’estate con una copertura capillare dedicata alla squadra di Spalletti e all’intero torneo, il top della tecnologia e un dream team d’eccezione. Pronti tre studi dedicati, da Milano a Berlino passando per gli stadi in cui giocherà l’Italia: è proprio da qui che si snoderà il racconto di Sky in occasione delle partite degli Azzurri, con Federica Masolin padrona di casa e i grandi nomi del calcio – tra i quali Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero - per commentare e analizzare ogni azione insieme ai giornalisti di Sky Sport. Dopo UEFA Euro 2024, l’Estate Italiana di Sky Sport garantirà uno spettacolo non stop: in programma tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva, a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Eurosport, a Roma per gli Europei di atletica e a Barcellona per l’America’s Cup - che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 - senza dimenticare i motori per tutto il periodo estivo e tanto altro ancora. A tutto questo si aggiungono il ritorno diCalciomercato – L’Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, come il documentario sul trionfo dell’Italia a UEFA Euro 2020 scritto da Paolo Condò. Nell’estate di Sky anche il super appuntamento a Wembley del prossimo 1° giugno: la finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Da settembre, poi, le emozioni delle Coppe Europee torneranno su Sky per l’intero triennio 2024/2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva per ogni stagione della UEFA Champions League nel nuovo format, oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Per raccontare la massima competizione europea, dopo l’estate una grande novità: il ritorno su Sky di Zvonimir Boban. Tutti gli eventi sportivi dell’Estate Italiana di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24

UEFA EURO 2024, 200 ORE LIVE SU SKY L’evento clou dell’Estate Italiana di Sky sarà quello con il calcio europeo: dal 14 giugno al 14 luglio in Germania arriva UEFA Euro 2024. Tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, in streaming su NOW, in mobilità su Sky GO e anche in 4K, 20 di questi in esclusiva live, per circa 200 ore di diretta complessive. La 17esima edizione dell’attesissimo campionato continentale tornerà ad avere un solo Paese ospitante, dopo la versione itinerante di UEFA Euro 2020, che regalò agli Azzurri di Mancini il titolo a Wembley nel 2021. Caccia al trofeo d’Europa, con le migliori 24 Nazionali pronte a sfidarsi su Sky in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. L’incontro inaugurale, il 14 giugno alle ore 21 a Monaco di Baviera, vedrà in campo la Germania padrona di casa contro la Scozia.

Tre studi dedicati e copertura non stop - Sky permetterà agli appassionati di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra seguendo minuto per minuto l’avventura della squadra di Spalletti. L’Italia è nel Gruppo B, dove incontrerà l’Albania il 15 giugno a Dortmund, la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Incontri che godranno di una copertura capillare, a partire dalle fasi di avvicinamento ai match: previsti collegamenti quotidiani con gli inviati dal ritiro di Iserlohn, aggiornamenti costanti sul torneo, interviste ai protagonisti, analisi e commenti pre e post gara. Inoltre, durante l’intero arco della manifestazione, Sky potrà contare su ben tre studi, dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione: il primo studio si accenderà dalla sede centrale di Milano, il secondo sarà lo studio Home of Adidas Football e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag, mentre in occasione delle partite dell’Italia lo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo e dalle tribune, per vivere insieme a tifosi e appassionati tutte le emozioni del match. Oltre agli Azzurri, gli inviati di Sky Sport seguiranno costantemente anche l’avventura delle principali squadre Nazionali. In particolare, la copertura di Sky Sport 24 sarà continua, con un flusso ininterrotto di news e aggiornamenti live dai campi di allenamento e dalle sedi degli incontri. Inoltre, la collaborazione con le redazioni sportive di Sky UK, Sky De e Sky Austria garantirà una copertura ancora più estesa della Nazionale italiana e delle sue avversarie, inclusi i campi di allenamento di Inghilterra, Scozia, Germania e Austria. E ancora, Paola & Chiara canteranno per l'Estate Italiana. Sarà un torneo pieno di musica con l'ultimo singolo delle artiste, Festa Totale, che - in formato speciale realizzato per l'occasione - diventerà la colonna sonora dell’Estate Italiana di Sky Sport, comprese le partite di UEFA Euro 2024, accompagnate dalla programmazione che avrà questo brano come colonna sonora.

Dream team – Scende in campo per raccontare l’intera manifestazione una squadra di calciatori e allenatori che ha fatto la storia. Dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee. Come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006. Gli altri assi del racconto sono rappresentati da mister Fabio Capello e Alessandro Costacurta, volti consolidati della UEFA Champions League di Sky; Paolo Di Canio, simbolo della Premier League e del calcio internazionale; Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti, voci tecniche del grande calcio di Sky. Da non perdere il ritorno in Germania di Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006, da Dortmund a Berlino. E non è finita: altri nomi a sorpresa sono in arrivo come special guest nel corso del torneo. A loro il compito di commentare match, analizzare azioni e interpretare le performance dei campioni, trasmettendo tutta l’emozione del torneo dalla prospettiva di chi ha già vissuto in prima persona l’adrenalina delle grandi sfide. La padrona di casa sarà Federica Masolin, che – alla vigilia della finale di UEFA Champions League e in attesa di guidare anche gli studi Sky della massima competizione europea durante la stagione 2024/2025 - condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera. Inoltre, Sky garantirà agli appassionati la possibilità di vivere pienamente l’avventura della Nazionale italiana grazie alla presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport.

Ogni giorno su Sky – La giornata tipo di Sky Sport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino: nella prima edizione di Sky Sport 24, spazio a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive. Alle 13, in diretta dalla Home of Adidas Football, Cristiana Buonamano nella prima metà del torneo e Marina Presello per il rush finale, condurranno gli spazi di approfondimento dedicati ai match. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 - con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci - dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30. A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.

ASPETTANDO SETTEMBRE CON LA NOVITÀ BOBAN Dopo l’estate in arrivo la grande novità della prossima stagione del calcio su Sky: il ritorno di Zvonimir Boban, che entra nella squadra del racconto di Sky Sport per la nuova UEFA Champions League. Proprio il leggendario centrocampista croato e dirigente sportivo, dopo le grandi esperienze con FIFA, Milan e UEFA, a partire da settembre sarà voce e volto della massima competizione europea, con il nuovo format che prevede più squadre, più campioni e più partite. Boban andrà a completare con la sua esperienza e competenza una rosa di grandi stelle del calcio, già volti affermati di Sky Sport, tra i quali Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle italiane e degli altri grandi club d’Europa con il consueto Sky Touch, che sintetizza e racchiude l’eccellenza della copertura tv e un’attenzione costante alle tecnologie sempre all’avanguardia. Dalla stagione 2024/2025, con l’introduzione del nuovo format UEFA, si giocherà 11 mesi su 12, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. In totale Sky trasmetterà per il prossimo triennio, in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite su 203, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Conference League (153 partite), anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Super Cup e alla UEFA Europa Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Il prologo della nuova UEFA Champions League sarà la Supercoppa UEFA, che tornerà su Sky il 14 agosto con la sfida tra l’Atalanta trionfatrice in UEFA Europa League e la vincente della finale del 1° giugno tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

IL MITO DI WIMBLEDON IN ESCLUSIVA SU SKY Un altro grande protagonista dell’Estate Italiana di Sky sarà il tennis. Uno sport sempre più amato, che sui canali Sky Sport gode di una copertura unica, con circa 6.000 match in 12 mesi, oltre 13 mila ore di gare in diretta grazie soprattutto al canale Sky Sport Tennis, più di 100 tornei tra ATP e WTA, frutto dell’accordo quinquennale fino al 2028, e circa 300 ore riservate ad analisi e approfondimenti. Numeri a cui si aggiungono le grandi imprese sportive degli ultimi mesi, con Jannik Sinner vincitore dell’Australian Open e del Masters 1000 di Miami, e Jasmine Paolini campionessa del WTA 1000 di Dubai e degli Internazionali BNL d’Italia nel doppio con Sara Errani. Tra circa un mese arriverà anche il torneo di Wimbledon, grande esclusiva Sky: dal 1° al 14 luglio il più famoso e prestigioso evento tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Dai campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese andranno in onda su Sky circa 750 ore live per la 137esima edizione del The Championships, che terminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 13 luglio) e quello maschile (domenica 14 luglio). Come da tradizione, la copertura del torneo garantita dalla squadra di Sky Sport sarà di altissimo livello: dopo l’esordio per gli Internazionali BNL d’Italia, si riaccende per l’occasione lo studio dedicato al tennis realizzato ad hoc nella sede centrale di Milano. Le telecronache principali saranno in diretta da Londra e gli inviati saranno in collegamento costante per news e interviste, con Flavia Pennetta nella rosa dei talent insieme a Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Marco Crugnola e Nicolò Cotto. A tutto questo si aggiunge la tecnologia in continuo avanzamento, che resta uno dei marchi di fabbrica Sky anche per il tennis. Anche per Wimbledon non mancherà lo storico Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che come sempre aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. Tutto questo mentre è in corso il secondo torneo del Grande Slam, il Roland-Garros, visibile sui canali Eurosport: per gli abbonati Sky è disponibile anche un canale Eurosport 4K, attivo per le due settimane parigine. La stagione proseguirà poi con centinaia di sfide da seguire sempre su Sky e in streaming su NOW e si snoderà a partire dai tornei sull’erba, per poi proseguire sulla terra e sul cemento. Il calendario delle prossime settimane propone diversi tornei ATP e WTA, con la possibilità di accedere a Sky Sport Plus: durante i tornei ATP e WTA di cui Sky ha acquisito i diritti, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato può accedere alle immagini in diretta dei campi di gioco seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con commento originale, per vivere il tennis come mai prima d’ora. E per gli abbonati NOW è disponibileEXTRA Match, che arricchisce la proposta dei tornei tennistici. Questi i prossimi tornei in programma: ATP e WTA S’Hertogenbosch, ATP Stoccarda e WTA Nottingham (10-16 giugno); ATP Queen’s, Halle, WTA Berlino e Birmingham (17-23 giugno); ATP e WTA Eastbourne, ATP Maiorca e WTA Bad Homburg (24-30 giugno); ATP Amburgo, Båstad, Gstaad e Newport e WTA Budapest (15-21 luglio); ATP Atlanta, Kitzbuhel, Umag, WTA Amburgo e Praga (22-28 luglio); ATP e WTA Washington (29 luglio-4 agosto). Negli Stati Uniti sarà la volta dei “1000”, con tutti i top player in campo: Masters 1000 Montreal e ATP 1000 Toronto (6-12 agosto); Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati (12-19 agosto). Si proseguirà poi con i tornei ATP Winston-Salem, WTA Monterrey e Cleveland (18-24 agosto) e WTA Guadalajara e Monastir (9-15 settembre). L’Estate Italiana del tennis nella Casa dello Sport di Sky si concluderà poi con un ultimo, attesissimo, appuntamento: il ritorno in campo della Nazionale maschile, chiamata a difendere la Davis Cup dopo il trionfo di Malaga 2023 a partire dal Group Stage in programma dal 10 al 15 settembre a Bologna e nelle altre tre sedi di Manchester, Valencia e Zhuhai. Anche per il padel, infine, si annuncia un’estate ricca di eventi: su Sky e in streaming su NOW ci sarà spazio per tutti i tornei del Premier Padel, il più prestigioso circuito internazionale, a partire dai due appuntamenti che si svolgeranno in Italia: il Major di Roma (17-23 giugno) e il P2 di Genova (15-21 luglio).

TANTI CANALI PER LE OLIMPIADI DI PARIGI Anche i Giochi OIimpici di Parigi 2024 saranno grandi protagonisti dell’Estate Italiana grazie al recente accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery, che ha consentito un ampliamento dell’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky. Per seguire le Olimpiadi, gli abbonati Sky avranno così a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, tra cui Eurosport 4K (disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo). I canali aggiuntivi di Eurosport in HD per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno inclusi nell’abbonamento dei clienti Sky e saranno visibili anche su Sky Go. In totale, saranno più di 1.000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand. Su Sky Sport 24 la squadra di inviati formata da Federica Lodi, Sara Cometti, Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi seguirà attimo per attimo, con collegamenti live e interviste, i Giochi Olimpici parigini per riportare l’atmosfera e le emozioni di un evento unico.

LA GRANDE ATLETICA D’EUROPA LIVE DA ROMA In attesa dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli appassionati di atletica leggera avranno un’altra, straordinaria, opportunità per seguire in tempo reale spettacolo e imprese sportive: i Campionati Europei Roma 2024, in diretta su Sky e in streaming su NOW dalla Capitale dal 7 al 12 giugno. Grazie a un accordo con European Broadcasting Union (EBU), questa estate i migliori atleti del continente si sfideranno dallo Stadio Olimpico di Roma, nel Parco del Foro Italico – dove avrà sede lo studio Sky dedicato - e su alcune delle strade più affascinanti della Capitale. Sarà la terza edizione italiana dei Campionati Europei di atletica leggera, dopo quelle del 1934 a Torino e quella del 1974 a Roma. Le gare, che metteranno in palio 147 medaglie per le 24 differenti specialità, saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport, che proporrà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali integralmente, offrendo una copertura completa della manifestazione romana. Le due voci principali che racconteranno i Campionati Europei di atletica leggera saranno quelle di Nicola Roggero e Stefano Baldini, campione olimpico di maratona nel 2004 ad Atene. News, studi quotidiani con Federica Frola e Alessandro Acton e approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24.

NASCE IL CANALE SKY SPORT AMERICA’S CUP Tra agosto e ottobre, l’Italia tornerà a innamorarsi della vela, come succede per ogni appuntamento con le “barche volanti” dell’America’s Cup. Sky, per l’occasione, si prepara a garantire una copertura eccezionale con circa 180 ore live e un canale interamente dedicato, Sky Sport America’s Cup (205). La più iconica delle manifestazioni veliche mondiali, oltre che il più antico trofeo nella storia dello sport, che risale al 1851 e celebra quest’anno la sua 37esima edizione, si svolgerà nelle acque di Barcellona. Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta tutte le regate della competizione con studi pre e post, un inviato e gli speciali di approfondimento. La sfida italiana, anche per questa edizione, sarà rappresentata da Luna Rossa. Le regate preliminari della Louis Vuitton Cup, che designeranno lo sfidante ufficiale, si svolgeranno dal 22 al 25 agosto, il Round Robin dal 29 agosto all’8 settembre, con semifinali dal 14 al 19 settembre e la finale dal 26 settembre al 5 ottobre. Chi si aggiudicherà il ruolo di sfidante ufficiale di Team New Zealand prenderà parte alla finale dell’America’s Cup, dal 12 al 21 ottobre. Non mancheranno le regate della Women’s America’s Cup (10-26 settembre) e la Youth’s America’s Cup (29 settembre – 13 ottobre).

500 ORE DI MOTORI NELL’ESTATE DI SKY Su Sky sarà un’estate caldissima anche per i motori, che non lasceranno soli gli appassionati neanche per un fine settimana con circa 500 ore di eventi live. Ogni domenica una gara con tanti duelli da vivere su Sky e in streaming su NOW. La stagione 2024 della Formula 1, dopo il GP del Canada (9 giugno) entrerà nella fase dei Gran Premi europei, dove la tradizione sposa la velocità. In sequenza ecco il GP di Spagna (23 giugno), il GP d’Austria (30 giugno), il GP di Gran Bretagna (7 luglio), il GP d’Ungheria (21 luglio), il GP del Belgio (28 luglio) e il GP d’Olanda (25 agosto). Una serie mozzafiato che culminerà con uno degli eventi più attesi dai tifosi italiani: il GP d’Italia sul circuito di Monza (1° settembre). Il campionato del mondo di MotoGP risponde con una serie di appuntamenti ricchissima. L’Italia è protagonista già all’inizio dell’estate: domenica 2 giugno le moto sfrecceranno sul circuito del Mugello, culla del tifo tricolore. Si proseguirà poi con il GP d’Olanda (30 giugno), il GP di Germania (7 luglio), il GP di Gran Bretagna (4 agosto), il GP d’Austria (18 agosto) e il GP di Aragon (1° settembre). Gran finale dell’Estate Italiana domenica 8 settembre sul circuito di Misano Adriatico per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Non si fermano neanche i bolidi della Superbike: il 16 giugno ecco Misano con il Round d’Emilia Romagna, poi le tappe in Gran Bretagna (14 luglio), Repubblica Ceca (21 luglio), Portogallo (11 agosto), Ungheria (25 agosto) e Francia (8 settembre). Su Sky anche tutte le tappe del World Rally Championship: si parte dall’Italia con il Rally di Sardegna (30 maggio-2 giugno), per poi arrivare in Polonia (27-30 giugno), Lettonia (18-21 luglio), Finlandia (1°-4 agosto) e Grecia (5-8 settembre). Anche il calendario della NTT Indycar Series in estate è molto intenso: attese le tappe di Detroit (2 giugno), Road America (9 giugno), Monterey (23 giugno), Mid-Ohio (7 luglio), Iowa (13-14 luglio), Toronto (21 luglio), Madison (17 agosto), Portland (25 agosto), Milwaukee (31 agosto-1° settembre) e il gran finale di Nashville (15 settembre). Copertura come sempre al top con tutti gli appuntamenti di avvicinamento al fine settimana, le gare e le analisi del dopo-corsa.

“CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” ON TOUR Dal 3 giugno su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi dell’Estate Italiana, Calciomercato – L’Originale, quest’anno con la novità della versione on tour del programma. Condotta da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna, questa estate la trasmissione ventennale di Sky attraverserà l’intera Italia e toccherà otto splendide località: da Fano (3-7 giugno) a Senigallia (10-15 giugno), da Alassio (17-21 giugno) a Cervia Milano Marittima (1°-5 luglio), da Grado-Friuli Venezia Giulia (8-12 luglio) a Reggio Calabria (15- 19 luglio), fino alla zona Val di Fassa-Trentino (19-23 agosto) e il gran finale a Siracusa (26-30 agosto). Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - avrà sempre la musica come protagonista delle serate estive a partire dalla nuova canzone, Un’emozione a pelle, scritta e interpretata da Alessandro Bonan con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio. LE PRODUZIONI ORIGINALI SKY SPORT Non c’è Estate Italiana di Sky senza i racconti delle Produzioni Originali di Sky Sport. Grandi storie, personaggi indimenticabili in grado di scatenare ricordi ed emozioni, narratori coinvolgenti: sono gli ingredienti dei 3 nuovi speciali su Sky e in streaming su NOW nei giorni che precederanno l’appuntamento continentale (disponibili anche on demand). Il filo conduttore, per i tre protagonisti, è la chiave europea: la vittoria dell’Italia a UEFA Euro 2020 sarà al centro di Campioni 2021 Rewind – Speciale Mister Condò: storia di un trionfo, dal 7 giugno: la straordinaria impresa degli Azzurri, sul campo e nel contesto unico in cui è stata realizzata. Un racconto affidato a Paolo Condò, con la partecipazione di Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luigi Donnarumma, Leonardo Spinazzola e Matteo Pessina. Giorgio Porrà racconta invece il CT Luciano Spalletti al decollo nell'Europeo tedesco nell’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano (dal 9 giugno): vita e conquiste di un allenatore speciale, svelato nella sua dimensione più intima, che punta a completare in azzurro la sua rivoluzione. Dal 14 giugno, Storie di Europei, un viaggio nella storia e nelle storie dei tornei continentali raccontate da Federico Buffa, in un percorso a ritroso nel secolo del calcio, dialogando con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, per aprire la seconda stagione di Federico Buffa Talks. All’interno della serie di interviste di Buffa Talks anche il centrocampista croato e dirigente sportivo Zvonimir Boban, protagonista del nuovo appuntamento in due puntate in onda il 21 e 28 giugno: racconti, ricordi ed emozioni sulla vita di uno dei grandi protagonisti del mondo del calcio, a dialogo con Federico Buffa e Federico Ferri.

ALTRI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE Completano la ricca programmazione dell’Estate anche gli appuntamenti con il basket, il golf e la pallanuoto: in ottica Olimpiadi, dal 2 al 7 luglio su Sky e in streaming su NOW l’Italia maschile di pallacanestro cercherà la qualificazione per i Giochi di Parigi nell’Olympic Qualifying Tournament di Porto Rico. Gli Azzurri saranno impegnati nel gruppo B contro i padroni di casa e il Bahrein. In caso di vittoria del Girone, dovranno poi affrontare semifinali e finale, incrociandosi con le Nazionali del Gruppo A (Georgia, Lettonia e Filippine). L’estate dei giganti del basket USA inizierà invece nel segno delle Finals NBA, uno show che potrà avere fino a 7 episodi e che vedrà coinvolte le due squadre uscite vincenti dalle Finals di Conference attualmente in corso. Si parte il 7 giugno in diretta su Sky Sport NBA. Inoltre, il canale dedicato Sky Sport Golf, punto di riferimento per gli appassionati del grande golf mondiale, seguirà per tutta l’estate i tornei più prestigiosi del circuito internazionale DP World Tour e soprattutto tre appuntamenti molto attesi: US Open Championship (13-16 giugno), l’Open d’Italia (27-30 giugno) e The Open Championship (18-21 luglio). E ancora, da non perdere, la pallanuoto con le Final Four di Len Champions League e la Pro Recco in vasca (7-9 giugno)