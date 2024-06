Gli Europei di atletica in diretta su Sky e Now

Entra nel vivo l’Estate Italiana della Casa dello Sport. Per sei giorni, Roma sarà il palcoscenico della più importante manifestazione continentale di atletica leggera; da domani, venerdì 7 giugno, i Campionati Europei di atletica leggera “Roma 2024” saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a mercoledì 12 giugno.

La squadra di Sky Sport farà vivere l’atmosfera magica dello stadio Olimpico di Roma per tutto lo svolgimento dei Campionati europei. Il racconto delle cinque sessioni mattutine e delle sei sessioni serali, per un totale di oltre 50 ore di telecronaca in diretta, sarà affidato alle voci di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW.

In più nelle serate di sabato, martedì e mercoledì, la diretta raddoppierà e, su un canale dedicato, sarà possibile seguire integralmente le finali di salto in lungo maschile, getto del peso maschile, salto in alto maschile e salto in lungo femminile, con le telecronache di Pietro Nicolodi.

Lo studio di Sky Sport all’interno dello stadio Olimpico farà da apertura e chiusura di ciascuna giornata, con la conduzione di Alessandro Acton e con Federica Frola che realizzerà anche le interviste nella mixed zone a bordo pista. Agli studi prenderanno parte Giovanni Bruno ed atleti e tecnici con un passato agonistico di grande prestigio fra i quali Laura Strati, Silvano Chesani, Lucilla Andreucci e Alessandro Nocera. Oltre ai vari aggiornamenti e approfondimenti all’interno di Sky Sport 24, due gli appuntamenti principali: lo studio del pomeriggio, alle 17.15 o 18.15 in diretta su Sky Sport 24 e NOW, introdurrà alle gare della sessione serale, mentre lo studio delle 23.15, in diretta alla fine della giornata su Sky Sport Uno e NOW (solo domenica 9 su Sky Sport Arena), ospiterà analisi, commenti e interviste ai protagonisti.