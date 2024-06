Su SKY la seconda stagione di The Jinx - La vita e le morti di Robert Durst

Premiata con 2 Emmy, la docu-serie in 6 puntate The Jinx - La vita e le morti di Robert Durst di Andrew Jarecki che ha incastrato il miliardario Robert Durst, accusato di ben tre omicidi rimasti nel mistero per 30 anni rivelando dettagli relativi all'indagine a carico del miliardario immobiliare; poche ore prima che l'ultimo episodio della prima stagione - disponibile on demand - andasse in onda, Durst nel 2015 fu arrestato per l'omicidio della sua amica di lunga data Susan Berman a Los Angeles.

La docu-serie HBO The Jinx torna con una seconda stagione ogni mercoledì dal 12 al 26 giugno alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

I sei nuovi episodi, diretti dallo stesso regista della prima stagione, Andrew Jarecki, mostreranno i risultati delle indagini che negli otto anni successivi alla prima stagione non si sono mai fermate, presentando nuovi elementi che collegano l’erede immobiliare agli omicidi di Susan Berman e Morris Black, nonché alla scomparsa della moglie Kathleen McCormack.

Jarecki in questa seconda stagione racconta meticolosamente le indagini nel corso dei successivi otto anni, mentre Durst attendeva e partecipava al processo, nel corso dei quali ha raccolto le dichiarazioni inedite dei soci di Durst, le telefonate che ha fatto dal carcere ai suoi amici, e le riprese video dalla stanza degli interrogatori dove i pubblici ministeri lo hanno interrogato dopo il suo arresto. La serie raccoglie inoltre le interviste agli avvocati dell'accusa e della difesa, ai giurati e al giudice del processo. Con un accesso impareggiabile agli attori chiave del processo per omicidio e con estrema precisione e chiarezza, The Jinx S.2 continua a scavare nel mondo di un killer che è riuscito a sfuggire alla giustizia per oltre tre decenni.